الصحفيين تنظم حفل إفطارها السنوي.. والحجز يبدأ غدًا

يُنظِّم مجلس نقابة الصحفيين حفل إفطار الأسرة الصحفية السنوي، يوم الأربعاء 12 مارس الجاري (الموافق 12 رمضان 1446هـ) بمقر النقابة، وذلك باشتراك رمزي قدره 100 جنيه للصحفي.

يبدأ الحجز اعتبارًا من غدٍ الأربعاء 5 مارس وحتى الاثنين 10 مارس، ويتم السداد بمركز الخدمات بالدور الأول، كما يمكن تحويل 105 جنيهات عبر “فودافون كاش” على رقم (01066778919) مع إرسال بيانات الحجز عبر “واتساب” لنفس الرقم.

حرصًا على تلبية احتياجات الجميع، سيتم توفير “وجبات صيامي” للزملاء المسيحيين، مع إمكانية تسجيل الأسماء بالدور الأول لمن يرغب.