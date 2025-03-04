تعرف على موعد أذان المغرب في رابع أيام شهر رمضان

موعد أذان المغرب من أكثر المواقيت التي يهتم بها المسلمون خلال شهر رمضان المبارك حيث يختلف موعده من محافظة إلى أخرى، كما يختلف من أول أيام رمضان إلى آخره.

مع بدء شهر رمضان المبارك يبحث الكثير من المواطنين عن موعد أذان المغرب في محافظاتهم وذلك لمعرفة موعد الإفطار.

تتغيرمدة الصيام من يوم لآخرحيث يكون أقصر يوم في بداية الشهر بينما يكون أطول يوم في نهايته ووفقا لـ إمساكية شهر رمضان 2025، حث كان أول أيام شهر رمضان هو أقصر أيام الشهر من حيث عدد ساعات الصيام بمعدل الصوم 13 ساعة و 20 دقيقة.

موعد أذان المغرب في اليوم الرابع من شهر رمضان بالقاهرة والموافق يوم الثلاثاء 4 مارس الساعة 5:56 .

ويكون موعد أذان العشاء الساعة 7:13 في اليوم الرابع من شهر رمضان لعام 1446 هجريا الموافق 2025 ميلاديا ويكون هذا العام 29 يوما واخر أيامه 29 مارس 2025.