البابا تواضروس الثاني يستلم كتاب الأب قنواتي

قدّم الأب إيمانويل بيزاني الدومنيكاني، مدير معهد الآباء الدومنيكان للدراسات الشرقية، كتاب "الأب قنواتي: حياةٌ من أجل حوار الديانات والثقافات" لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة صدور الترجمة العربية لسيرة الأب جورج قنواتي، التي أعدّها الأخ جان جاك بيرينيس ونشرتها دار الأكويني.

في هذه المناسبة، عبر الأب إيمانويل عن سعادته بتقديم الكتاب للبابا تواضروس، الذي كان على دراية عميقة بالأب قنواتي، حيث كان قد درس في نفس الكلية (كلية الصيدلة).

وقد أكد البابا تواضروس في لقائه بالأب إيمانويل على الدور الكبير الذي لعبه الأب قنواتي في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، لا سيما من خلال دراسته للفلسفة الإسلامية، والتي اعتبرها وسيلة أساسية لبناء جسور التفاهم بين مختلف الديانات.

هذا الكتاب هو شهادة على حياة الأب قنواتي التي كانت مليئة بالجهود الهادفة لإقامة حوار حقيقي، ويعدّ مرجعًا هامًا لكل المهتمين بالحوار بين الأديان والثقافات.



