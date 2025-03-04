الأهلي يفقد رضا سليم في مونديال الأندية

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تأكد غياب المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن رحلة كأس العالم للأندية، بعدما أكد الجهاز الطبي عدم قدرة اللاعب على اللحاق بهذه البطولة التي تقام في شهر يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعاد رضا سليم للقاهرة عقب إجراء عملية عضروف الركبة، في النمسا خلال الأيام الماضية، ويغيب عن الأهلي لفترة تتجاوز 4 أشهر مما يتأكد عدم لحاق اللاعب بكأس العالم للأندية مع المارد الأحمر.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش غدًا في الدوري المصري الممتاز.

ويحسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق القائمة التي يدخل بها معسكرا مغلقا قبل مواجهة الطلائع، كما يحسم موقف بعض اللاعبين العائدين من الإصابة بعد التعافي والمشاركة في التدريبات.

وحقق الأهلي فوزا صعبا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز يواصل مطاردة بيراميدز المتصدر قبل الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لمسابقة الدوري.