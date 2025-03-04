إلزام الفنان أحمد عز بزيادة نفقة توأم زينة إلى 80 ألف جنيه شهريا

قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر بإلزام الفنان أحمد عز بزيادة نفقة توأم الفنانة زينة إلي 80 ألف جنيه شهريا بمصروفات دراسية.

وكانت محكمة أسرة مدينة نصر، أصدرت سابقًا حكمًا بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفا و304 جنيهات إسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة عز الدين وزين الدين.

كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر وأبو عمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.