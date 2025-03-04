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الثلاثاء 04 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إلزام الفنان أحمد عز بزيادة نفقة توأم زينة إلى 80 ألف جنيه شهريا

أحمد عز وزينة
أحمد عز وزينة
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 قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر بإلزام الفنان أحمد عز بزيادة نفقة توأم الفنانة زينة إلي 80 ألف جنيه شهريا بمصروفات دراسية.

وكانت محكمة أسرة مدينة نصر، أصدرت سابقًا حكمًا بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفا و304 جنيهات إسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم  الفنانة زينة عز الدين وزين الدين.
كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر وأبو عمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

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