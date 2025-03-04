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الثلاثاء 04 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القوات البحرية تشارك فى إنقاذ مركب هجرة غير شرعية بعد تعرضه للغرق

إنقاذ مركب هجرة غير
إنقاذ مركب هجرة غير شرعية
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شاركت القوات البحرية فى إنقاذ مركب هجرة غير شرعية على متنه 42 فرد من جنسيات مختلفة بعد تعرضه للغرق على مسافة 160 ميل بحرى من حدود سواحل محافظة مطروح.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود القوات البحرية فى تأمين وحماية السواحل المصرية ودعم أعمال البحث والإنقاذ  على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.

وتلقى مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع بلاغ يفيد بتعرض مركب هجرة غير شرعية للغرق بنطاق البحر المتوسط ، وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بدفع وحدة بحرية لإجراء عمليات البحث والإنقاذ ، وقد تمكنت إحدى السفن التجارية أثناء عبورها بالبحر المتوسط من إنتشال أفراد المركب وتسليمهم للوحدة البحرية فور وصولها لمنطقة الحادث ، وقد تم تقديم كافة سبل الرعاية الطبية والإدارية لهم وتسليمهم إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

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