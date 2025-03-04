محافظ البحيرة: تدريب 10 سيدات يوميًا على الطبخ لإنتاج 7000 وجبة طوال شهر رمضان

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مشروع "مطبخ المصرية.. بإيد بناتها"، والذي يُنظم للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، في إطار جهود المحافظة لتعزيز التكافل المجتمعي ودعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المعظم، وضمن مبادرة قطار الخير والعديد من المبادرات التنموية التي تسهم في تمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة.

وذلك بحضور المهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، عمر لبيب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، محمد الشريف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، وعدد من فتيات معهد الخدمة الاجتماعية بدمنهور واللاتي يتم تدريبهن على فعاليات المجلس القومي للمرأة.

ويهدف المشروع إلى تدريب السيدات على الطهي الاحترافي وطبخ كميات كبيرة من الوجبات اليومية، حيث يتم تدريب 10 سيدات يوميًا لطهو 230 وجبة ساخنه تقدم كافطار للصائمين، ويتم تغيير المتدربات يوميًا لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من السيدات، ليصل العدد الإجمالي إلى 300 سيدة خلال شهر رمضان، بإجمالي عدد 7000 وجبة موزعة على جميع مراكز المحافظة.

محافظ البحيرة تتفقد مطبخ المصرية.. بايد بناتها

وخلال تفقدها للمشروع، أشادت الدكتورة جاكلين عازر بالتعاون المثمر بين مختلف الجهات لدعم هذا المشروع التنموي، حيث ساهمت الغرفة التجارية بتوفير المكان لتنفيذ المبادرة، فيما تكفل المجلس القومي للمرأة بتوفير جميع الخامات اللازمة لإعداد الوجبات، مما يعكس تكاتف الجهود لخدمة المجتمع.

وأكدت محافظ البحيرة أن المشروع لا يقتصر فقط على توفير وجبات غذائية للفئات الأكثر احتياجًا، بل يمثل نموذج اقتصادى واجتماعى يساهم في خلق فرص عمل حقيقية للسيدات، بما يمثل لهم قيمة مضافة وينعكس إيجابيا على تحسين المستوى المعيشي للأسر المستفيدة.

وأشارت محافظ البحيرة، إلى أنه يتم توزيع وجبات الإفطار بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث تم بالأمس توزيع الوجبات بقريتي بمركز إيتاي البارود، ضمن قرى مبادرة "حياة كريمة"، كما سيتم اليوم وغداً توزيع الوجبات بمركز كوم حمادة على أن يتم تغطية جميع المراكز الـ 15 خلال شهر رمضان المعظم.

من الجدير بالذكر أن المبادرة ينفذها المجلس القومي للمرأة بالبحيرة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأوقاف ومؤسسة حياة كريمة والغرفه التجاريه بالبحيرة.

وكما يتم تدريب السيدات المشاركات في المشروع على يد أحد الطهاة المحترفين بالمحافظة، حيث يشمل التدريب أسس التخطيط الغذائي وإعداد الولائم الكبرى وحساب الكميات الاقتصادية للمكونات لضمان أقصى استفادة بالإضافة لمعايير جودة وسلامة الغذاء للحفاظ على مستوى عالٍ من النظافة والصحة والإدارة الفعالة للمطبخ وتنظيم القوى العاملة داخله.