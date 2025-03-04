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الثلاثاء 04 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد لبناني في غارة إسرائيلية على قضاء صور

جنوب لبنان
جنوب لبنان
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استشهد مواطن لبناني جراء غارة إسرائيلية على بلدة (رشكنانية) في قضاء صور التابع لمحافظة الجنوب.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان باستشهاد مواطن، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية نفذت غارة استهدفت سيارة في بلدة رشكنانيه بقضاء صور، ما أدى إلى سقوط شهيد.
وفي السياق، حلقت طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "هرمز 450" في أجواء مدينة صور وقرى الجوار على علو منخفض.

استشهاد لبناني غارة إسرائيلية