استشهاد لبناني في غارة إسرائيلية على قضاء صور

استشهد مواطن لبناني جراء غارة إسرائيلية على بلدة (رشكنانية) في قضاء صور التابع لمحافظة الجنوب.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان باستشهاد مواطن، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية نفذت غارة استهدفت سيارة في بلدة رشكنانيه بقضاء صور، ما أدى إلى سقوط شهيد.

وفي السياق، حلقت طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "هرمز 450" في أجواء مدينة صور وقرى الجوار على علو منخفض.