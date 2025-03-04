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الثلاثاء 04 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة يصدر حركة تغييرات محدودة بين رؤساء الأحياء

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة حركة تغييرات محدودة بين رؤساء الأحياء بهدف الاستفادة من الكفاءات، وضبط منظومة العمل فى الأحياء، وتجديد الدماء بقيادات قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، والاسهام فى استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.

وشمل قرار محافظ القاهرة نقل نجلاء حسين رمضان من رئيس حي ١٥ مايو إلى رئيس حى المطرية، ومحمد محمد بهجت من رئيس حي المطرية إلى رئيس حي ١٥ مايو ، وتكليف محسوب يكن رفاعي إبراهيم بالعمل رئيسًا لحى البساتين، ومحمد محجوب سالم بالعمل رئيسًا لحي المرج لبلوغ رئيسى الحيين السابقين السن القانونية للمعاش.

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