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الثلاثاء 04 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البورصة الأردنية تنهي تعاملاتها على انخفاض بنسبة 0.19%

البورصة الأردنية
البورصة الأردنية
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أغلقت البورصة الأردنية اليوم /الثلاثاء/ تداولاتها على انخفاض نسبته 0.19 بالمئة لتصل إلى مستوى النقطة 2582.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو مليوني سهم، بقيمة إجمالية بلغت 5.1 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1615 صفقة.
وأظهرت 27 شركة انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، واستقرت أسعار أسهم 44 شركة أخرى.
 

البورصة الأردنية الأردن