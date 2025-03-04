البورصة الأردنية تنهي تعاملاتها على انخفاض بنسبة 0.19%

أغلقت البورصة الأردنية اليوم /الثلاثاء/ تداولاتها على انخفاض نسبته 0.19 بالمئة لتصل إلى مستوى النقطة 2582.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو مليوني سهم، بقيمة إجمالية بلغت 5.1 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1615 صفقة.

وأظهرت 27 شركة انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، واستقرت أسعار أسهم 44 شركة أخرى.

