تحالف أوبك يقرر زيادة حصة العراق من الإنتاج النفطي

اتفقت دول تحالف "أوبك+"، اليوم /الثلاثاء/، على زيادة حصة العراق من الإنتاج النفطي وصولًا إلى أربعة ملايين و110 آلاف برميل يوميًا أواخر العام الحالي.

ودعت مجموعة الدول الأعضاء الثمانية في تحالف "أوبك+"، في بيان اليوم، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا"، لمراجعة ظروف السوق العالمية والتوقعات المستقبلية، واتفقت على تجديد التزامها بعودة الكميات المخفضة طوعًا من إنتاج النفط الخام، التي سبق إعلانها في أبريل ونوفمبر 2023، وذلك بحلول مطلع الشهر المقبل.

وأوضحت أنه بحسب الاتفاق فإن حصة العراق لشهر أبريل المقبل ستزيد بمقدار 12 ألف برميل ليكون الإنتاج 4.012 مليون برميل يوميًا، وفي شهر مايو المقبل ستزيد بمقدار 12 ألف برميل أيضًا ليكون الإنتاج 4.024 مليون برميل يوميًا، ويصل في شهر ديسمبر إلى 4.110 ملايين برميل يوميًا، وسترتفع الحصة المقررة للعراق في سبتمبر وحتى شهر ديسمبر من العام 2026 إلى أكثر من 4.220 مليون برميل يوميًا.

يشار إلى أن تحالف "أوبك+" يطبّق خفضًا رسميًا بمقدار مليوني برميل يوميًا، وهي الكميات التي من المقرر تمديدها حتى نهاية العام المقبل 2026.

