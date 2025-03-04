محافظ القاهرة يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بشارع السبتية

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه أيمن عشرى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، والدكتور علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية معرض "أهلًا رمضان" بشارع السبتية الذى أقامته محافظة القاهرة، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

وأكد محافظ القاهرة أن افتتاح هذه المعارض يأتي في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، والتخفيف من الأعباء المعيشية خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ التي توفر السلع بأسعار مخفضة في مختلف أنحاء المحافظة وخاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر إلى استمرار الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها.

وثمن محافظ القاهرة جهود الغرفة التجارية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين فى التعاون مع المحافظة لإقامة هذه المعارض لتوفير كافة السلع التي يحتاجها المواطنون خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن هذه المعارض أسهمت فى إحداث توازن سعري فى الأسواق ومنع ارتفاعها.

ويقام المعرض على مساحة ٥٠٠ م٢ بمشاركة ٣٢ شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ حيث يتم طرح نحو ٢٠٠ طن من السلع تشمل ٥٦٠ صنفًا من المنتجات الغذائية وغير الغذائية؛ مثل الزيوت، اللحوم والدواجن، السكر، الأرز، المكرونة، الشاي، المخبوزات، بالإضافة إلى المنظفات المنزلية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ويضم المعرض مخزونًا إضافيًا لضمان توفير السلع بشكل فوري لتلبية احتياجات المواطنين، وتتراوح نسب التخفيضات على المنتجات المعروضة ما بين ٢٥ إلى ٣٠ %، ويستمر المعرض طوال شهر رمضان، وابتداءً من منتصف رمضان سيتم مد المعرض بالمنتجات التى يحتاجها المواطنون في العيد كالكعك والبسكويت وغيرها.