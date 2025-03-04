إصابة 40 عسكريا على الأقل بالكوليرا في مقاطعة كيفو الجنوبية بالكونغو الديمقراطية

أفادت مصادر طبية كونغولية بأن منطقة "أوفيرا" الصحية بمقاطعة "كيفو الجنوبية"، في شرق الكونغو الديمقراطية، تشهد تفشيا للكوليرا بين صفوف العسكريين حيث جرى نقل ما لا يقل عن 40 عسكريا إلى وحدة علاج الكوليرا في المستشفى العام في "أوفيرا".

ونقلت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، عن مسئول طبي في وحدة علاج الكوليرا، قوله: "إن وحدة علاج الكوليرا مكتظة تماما. وهناك مرضى (عسكريون) مستلقون على الأرض ومازلنا نستقبل حالات جديدة"، مطالبا بتعزيز العلاجات والمعدات الطبية اللازمة من أجل مكافحة هذا التفشي للكوليرا.

وتشهد منطقة "أوفيرا" تدهورا في الخدمات الطبية على مدار الأسابيع الأخيرة عقب الاشتباكات حول المنطقة حيث جرى تعليق كل الأنشطة الطبية في المستشفيات وتخصيصها لاستقبال الجرحى.

جدير بالذكر أن العديد من المنظمات الإنسانية مثل منظمة "أطباء بلا حدود" سحبت موظفيها من مدينة "أوفيرا" في ظل تهدد متمردو حركة 23 مارس بمهاجمة المدينة.

