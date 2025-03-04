"الثقافة تستطيع" فرع ثقافة فاقوس ينظم فعاليات ثقافية وفنية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بإعتبارها المكون الرئيسى الداعم لبناء شخصية المواطن المصرى، مشيرًا إلى الدور الهام الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافى ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن، وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهادمة.

وأشار أحمد سامي خاطر رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي و مدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى إستمرار برنامج "الثقافة تستطيع" الذي أطلقه فرع ثقافة الشرقية، حيث تم تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمركز شباب منية المكرم وكفر محمد إسماعيل ، تحت إشراف الأستاذ محمد على مدير قصر ثقافة فاقوس.

وتنوعت الأنشطة مابين ندوات ومحاضرات وأمسيات شعرية ، حيث أقيمت ندوة بعنوان "الزيادة السكانية ومخاطرها" للدكتور عزازى حامد الخبير التربوي ، والدكتور فريد مسلم مستشار التحكيم الدولي تحدثوا فيها عن المشكلة السكانية و عدم التوازن بين عدد السكان والموارد الإقتصادية للدولة وقد شغلت إهتمام الدولة كأكبر التحديات التي تقف عائق أمام إنجازات خطط التنمية المستدامة، فمشكلة الزيادة السكانية تشكل ضغطاً هائلًا على الميزانية العامة للدولة، وتطرقت الندوة إلى الآثار السلبية للزيادة السكانية ومنها إرتفاع معدل الفقر وتناقص الرقعة الزراعية وتناقص الموارد المائية وانتشار العشوائيات وتدني مستوى المعيشة.

كما تم عقد محاضرة بعنوان تداعيات وأسباب التسرب من التعليم للدكتور فريد مسلم مستشار التحكيم الدولي تحدث خلالها عن تعريف التسرب من التعليم وفقاً لتعريف منظمة اليونيسيف على أنه عدم إلتحاق الأطفال الذين هم بعمر التعليم بالمدرسة أو تركها دون إكتمال المرحلة التعليمية التى يدرس بها سواء كان ذلك برغبتهم أو نتيجة عوامل أخرى.

وتزامنًا مع الاحتفاء بشاعر الفقراء صلاح جاهين نُفذت أمسية شعرية وأدبية لشعراء وأدباء نادى أدب قصر ثقافة فاقوس تم خلالها إلقاء العديد من رباعيات صلاح جاهين وعقدت مسابقة مواهب وإبداعات من القرية حيث تم عمل مسابقة فى الرسم الحر، وقدمت موهبتين فى الإلقاء الطفلة جنة عبد الله وألقت انشودة بعنوان رسالة معلم، والطفل محمد عبد الله ألقى انشودة الأرض.