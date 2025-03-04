تعليم الأقصر تحصد 4 مراكز في مسابقات الاقتصاد المنزلي والتربية الزراعية

حصدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عدد من المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية في عدة مسابقات، وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتكثيف الأنشطة التربوية، وذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر.

مسابقات الصحافة

وأوضح وكيل تعليم الأقصر، أن المديرية حصدت 4 مراكز على مستوى الجمهورية على النحو التالي: حصلت مدرسة الحرية الإبتدائية على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة "كن صديق البيئة" للمرحلة الإبتدائية، وجاءت مدرسة إسنا الإعدادية بنات في المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة "تواصل الثقافات" للمرحلة الإعدادية، أما المرحلة الثانوية فقد كان المركز الثاني على مستوى الجمهورية من نصيب مدرسة أرمنت الثانوية بنات، كما حصلت مدرسة إسنا الإعدادية بنات على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة أجمل حديقة التابعة لتوجيه التربية الزراعية.

تعليم الأقصر يحصد ٣ مراكز في مسابقات الصحافة والإعلام التربوي

وكانت مديرية التعليم بالأقصر، قد أعلنت أن نشرة الأخبار المصورة لمدرسة الأقصر الإعدادية الجديدة قد حصلت على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة النشرة الإخبارية المصورة، وجاءت النشرة الإخبارية المصورة لمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات في المركز الخامس على مستوى الجمهورية، وبالنسبة لمسابقة الحديث الصحفي الإلكتروني فقد كان المركز الخامس على مستوى الجمهورية من نصيب مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات.

تعليم الأقصر يحصد المركز الأول في بطولة الجمهورية لألعاب القوى للمدارس

وفي سياق متصل، حصلت منه عيسى محمد الطالبة بمدرسة إسنا التجارية بنات، على المركز الأول في بطولة الجمهورية لألعاب القوى للمدارس سباق 3000 متر والتي أقيمت باستاد الإسكندرية الرياضي.

ومن جانبه، بعث الدكتور صفوت جارح وكيل تعليم الأقصر، برسالة شكر وتقدير لمجهودات توجيه الاقتصاد المنزلى بقيادة أمانس أدوارد الموجه العام، وكذلك إلى مارسيل سلامة موجه عام التربية الزراعية، وكذا توجيه الصحافة والإعلام التربوي برئاسة حمدي دندراوي الموجه العام، كما بعث برسالة تهنئة لتوجيه التربية الرياضية برئاسة بدوي منصور الموجه العام، مشيدًا بالمتابعة الجيدة والفعالة من الإدارة العامة للشئون التنفيذية برئاسة هشام عبد الستار مدير عام الإدارة للأنشطة التربوية ودعمها.

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الطالبة منة عيسى

شعار مديرية التربية والتعليم بالأقصر

مسابقات الصحافة والإعلام التربوي (1)