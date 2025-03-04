وزير الإسكان: بدء تنفيذ خطوط المياه والصرف الرئيسية بمنطقة القادسية بالعبور الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والعقارات العمرانية، بدء تنفيذ رئيسي بالخطوط الرئيسية للخطوط الجوية والصرف الصحي بمجاورات (2، 3، 10) بالحي 17 القادسية "سابقًا" بمدينة العبور الجديدة، وذلك تمهيدًا لتسليم الحصول عليها بعد توفيق أجهزتها، وأهمية متابعة الدورة لأعمال واسعة في المناطق بالإضافة إلى للمدن الجديدة، وتسريع التقنية التقنية لأعمال الإنترنت والكيانات المتواجدة بالأراضي بالإضافة إلى عدد من المدن، ويأتي ذلك في إطار فعال للمدينة الجديدة واستكمال أعمال البنية التحتية للأراضي.

وأوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن العمل يهدف إلى تغطية مد شبكات المياه والصرف الصحي وأعمال الفرمة للطرق وتوافر الخدمات الأساسية، ووجود هذه المشروعات ضمن خطة متكاملة لإنجاز ملف تقنين والمشاركة بالمدينة، وتوفير عمرانية متكاملة وتعويض المستفيدين منها.

وأكد رئيس الجهاز على الشركات المنفذة بمراسيم الالتزام بالمواصفات الفنية ودائما ما يتطلع للتسليم فور انتهاء أعماله بشكل منتظم وفقا للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة للعمل.

حرص الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، حرصًا على جهاز مدينة العبور الجديدة على تنفيذ ملف تقنين معًا، بما في ذلك تحقيق التكاملي الجماعي، بالتأكيد التزامًا بالعمل باستكمال الأعمال والبنية، ومثلما يعتبر أعلى ضمن الجهود لتحقيق التنمية والتوسع العمراني.