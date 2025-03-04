مسئولو "الإسكان" يتفقدون أعمال المرافق بـ"شمس الحكمة" والمشروعات التنموية بالساحل الشمالي

قام المهندس وليد عبد الرحمن حجاجي، رئيس جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال المرافق بالمنطقة البديلة "شمس الحكمة" من رصف الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء، يرافقه المهندس محمد عبد السلام، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز.

وشملت الجولة، المرور على أعمال تنفيذ شبكات الطرق والمياه والصرف للأراضي البديلة بقطاعات (A – B - C) بالمرحلة العاجلة، بجانب المرور على تنفيذ شبكات الكهرباء بنفس المنطقة ومتابعة موقف تنفيذ مدرسة رأس الحكمة للغات.

وشدد رئيس الجهاز، على الشركات المنفذة لمختلف المشروعات بالالتزام بالبرامج الزمنية للانتهاء من جميع المشروعات في المواعيد المحددة وفق المواصفات الفنية والاشتراطات المحددة.

وفي السياق ذاته، قام المهندس حسام الدين عبده، رئيس جهاز الساحل الشمالي الغربي (القطاع الثالث)، ومسئولو الجهاز، بجولة ميدانية لمتابعة الأعمال في قرية سياحية بحري طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، من خلال إحدى الشركات، للتأكد من مدى مطابقتها للموقع العام المعتمد والصادر له القرار الوزاري، وكذا مطابقتها للتراخيص الصادرة للمشروع من جهاز الساحل الشمالي (القطاع الثالث).

وقد تبين تنفيذ الشركة لعدد من المنشآت السكنية طبقاً للتراخيص الصادرة من الجهاز لعدد ٣٧ رخصة بناء في مراحل مختلفة من قواعد مسلحة وأعمدة وأسقف، وكذلك مبنى الفندق بالجهة البحرية الشرقية بسعة ٣٨٠ غرفة، وذلك ضمن المرحلة الأولى للمشروع.

7b3ad5bc-7767-49cc-8687-52e6c82a2e54

c0fa1c38-3b71-48e8-aa9a-5fbd35133d00

6cb82493-52c6-4d7c-aa4f-715f21f0fe90

649fdf21-070f-439e-8f8c-90ea2e03879c

3f59d2a2-a9d9-44cd-bf47-decf1b3e897a