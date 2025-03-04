وزير الاتصالات يبحث تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية خلال MWC 2025

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددًا من اللقاءات مع مسؤولي شركات عالمية، على هامش مشاركته في المعرض والمؤتمر الدولي للمحمول MWC 2025 في برشلونة، لمناقشة فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية.

وخلال لقائه مع قيادات شركة "زد تي إي" ZTE الصينية، ناقش الوزير مستجدات تنفيذ مشروعات لتعزيز البنية التحتية للاتصالات في مصر، إلى جانب متابعة جهود الشركة في بدء التصنيع المحلي لبعض منتجاتها وفقًا لمذكرات التفاهم الموقعة مسبقًا.

كما استعرض الجانبان خطط إنشاء مركز بحث وتطوير لدعم مشروعات ZTE في أفريقيا، والاستفادة من الكوادر المصرية المدربة على تقنيات الشركة.

وفي سياق متصل، التقى وزير الاتصالات مع الرئيس التنفيذي لشركة "سيجما تكنولوجي" Sigma Technology المتخصصة في الاستشارات التقنية، حيث تمت مناقشة خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية، مستفيدة من المزايا التنافسية التي توفرها استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتقديم الخدمات التكنولوجية.

كما بحث الدكتور عمرو طلعت مع قيادات شركة "بالو ألتو نتوركس" Palo Alto Networks العالمية آفاق التعاون في مجال الأمن السيبراني، ودعم بناء القدرات الرقمية المتخصصة في هذا القطاع. وأشاد مسؤولو الشركة بالكفاءات المصرية، معربين عن تطلعهم إلى توسيع أعمالهم في مصر من خلال توظيف المواهب المحلية لتقديم الخدمات الرقمية لعملاء الشركة في شمال أفريقيا.

شهدت الاجتماعات مشاركة عدد من قيادات وزارة الاتصالات، في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية، ودعم استثماراتها في مشروعات التحول الرقمي، والبنية التحتية، وتطوير المهارات التكنولوجية، بما يتماشى مع رؤية مصر لتكون مركزًا إقليميًا رائدًا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.