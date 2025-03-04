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الثلاثاء 04 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البرازيل تعتزم تطوير أنظمة دفع شفافة وآمنة لدول "بريكس"

بريكس
بريكس
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قال رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن بلاده تعتزم تطوير أنظمة دفع شفافة وآمنة تمامًا خلال فترة رئاستها لتجمع بريكس.
ودعا لولا دا سيلفا - في تصريحات اليوم /الثلاثاء/، وفقًا لوكالة (تاس) للأنباء - الدول الأعضاء إلى زيادة التجارة الثنائية حتى تكون علاقات دول التجمع أقوى من الوقت الحالي، مؤكدًا أن "بريكس" أصبح محركًا للتغيير الإيجابي ليس فقط للدول الأعضاء ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم. 
وأضاف "أنه في الوقت نفسه، يواجه بريكس تحديات تحسين تنسيق الجهود بين أعضائه، وكجزء من ترؤسي لبريكس ستساهم البرازيل في تطوير أنظمة دفع آمنة".
 

البرازيل بريكس