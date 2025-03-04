أمازون مصر: توزيع 1.3 مليون وجبة إفطار ضمن برنامج "الإفطار المتنقل"

تواصل أمازون مصر جهودها المجتمعية للعام السادس على التوالي، من خلال إعادة إطلاق برنامج "الإفطار المتنقل" بالتعاون مع مؤسسة شارك البسمة وبنك الطعام المصري.

يهدف البرنامج إلى توزيع 1.3 مليون وجبة إفطار خلال شهر رمضان، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء مصر، حيث تستفيد أمازون من إمكانياتها اللوجستية لضمان وصول المساعدات بكفاءة، بمشاركة موظفيها كمتطوعين في عمليات التعبئة والتوزيع.

ساهمت أمازون مصر خلال السنوات الماضية في تقديم أكثر من 4 ملايين وجبة إفطار، استفاد منها أكثر من 140 ألف شخص.

كما طرحت أمازون "كرتونة رمضان" برعاية ليبتون، والتي تحتوي على 7 كجم من المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز، السكر، زيت الطهي، العدس، السمن، المعكرونة، الفاصوليا، والشاي، بسعر 385 جنيهًا مصريًا.

وتتيح الشركة للعملاء إمكانية شرائها والتبرع بها لصالح الأسر المحتاجة، سواء من خلال توجيه أمازون لتوصيلها إلى مؤسسة خيرية، أو إرسالها مباشرة للمستفيدين. كما تساهم أمازون بأكثر من 3000 كجم من المواد الغذائية لصالح جمعية تواصل لدعم الأسر في اسطبل عنتر طوال شهر رمضان.

قال عمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر: "نحن في أمازون نؤمن بدورنا المجتمعي ونفتخر بأننا تمكنا خلال السنوات الماضية من تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، وهدفنا تعزيز علاقتنا بالمجتمع من خلال شراكات مع مؤسسات خيرية، لنُحدث تغييرًا إيجابيًا حقيقيًا".

من جانبه، صرح محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لـ بنك الطعام المصري: "شراكتنا مع أمازون مستمرة منذ ستة أعوام، وهي نموذج ناجح في توحيد الجهود لدعم الأمن الغذائي خلال رمضان. بفضل إمكانيات أمازون اللوجستية، تمكنا من توصيل المساعدات بكفاءة للأسر المحتاجة."

وأضافت نجوى العاصي، رئيس مجلس إدارة شارك البسمة: "التعاون المستمر مع أمازون يعزز قدرتنا على الوصول إلى أكبر عدد من المحتاجين، حيث يوفر البرنامج الدعم الغذائي اللازم للأسر خلال الشهر الكريم."

أكدت نادين أبو الغيط، رئيس قطاع التأثير المجتمعي في أمازون الشرق الأوسط وتركيا، أن الأمن الغذائي من الأولويات الأساسية لأمازون، مشيرةً إلى أهمية تعزيز ثقافة التطوع بين الموظفين، حيث تنظم الشركة حملات لجمع الطعام، وتشجع موظفيها على المشاركة في أنشطة دعم المحتاجين.

تعتمد أمازون على مستودعين رئيسيين بسعة 100,000 متر مكعب، وأكثر من 22 محطة توصيل عبر 25 محافظة، مما يساهم في تحقيق أثر إيجابي وفعال على المجتمعات التي تعمل بها.