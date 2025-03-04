تحديد دائرة جديدة لنظر محاكمة رجل أعمال ونجله هددا بلوجر للتوقيع على إيصال أمانة

أحالت محكمة جنايات الجيزة نظر محاكمة رجل أعمال ونجله وآخرين، لاتهامهما بإجبار بلوجر على توقيع إيصال أمانة، إلى دائرة جديدة، بعدما تنحى القاضي المنوط بنظر الجلسة لاستشعاره الحرج.

إحالة رجل أعمال ونجله وآخرين للمحاكمة بتهمة تهديد بلوجر للتوقيع على إيصال أمانة

وجاء في أمر الإحالة، أنه عقب مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات؛ اتهمت المجني عليها، رجل أعمال ونجله وآخرين، أنهم في يوم 2024/4/23، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة، أكرهوا بالقوة والتهديد المجنى عليها البلوجر “ع.ا” زوجة نجل المتهم الأول، على التوقيع بالإمضاء على عقود

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين دلفوا إلى مسكنها وقاموا بتهديدها بأخذ صغارها منها وبنشر المقاطع المرئية والمصورة، التي التقطوها من آلات المراقبة، ووضعوها خلسة بمسكنها، ولغلبة عددهم وقلة حيلتها، أثبتت المجني عليها على غرار رغبتها توقيعها على المحررات المار بيانها، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.