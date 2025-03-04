الدفاع الروسية: استهداف مواقع عسكرية استراتيجية أوكرانية وتدمير 18 طائرة مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف القوات التابعة لها، للمواقع العسكرية الاستراتيجية الأوكرانية، بما في ذلك المطارات ومخازن الأسلحة في أكثر من 142 موقعا.

وذكرت الوزارة - في بيان لها-،اليوم الثلاثاء،وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"،إن الطيران العملياتي التكتيكي والموجه، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات الذخيرة بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 142 منطقة، مبينة أن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة عمليات تجمع قوات "الشمال" الروسية على محور خاركوف بلغت نحو 45 عسكريًا.

و أضافت الوزارة أن مجموعات تابعة لقوات "الشمال"، على محور خاركوف،استهدفت تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في محيط فولتشانسك وليبسي بمقاطعة خاركوف".

و في سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 18 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق أراضي عدة مقاطعات.

وقالت الوزارة في بيان لها،إن منظومات الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 18 طائرة أوكرانية دون طيار".وكشفت الوزارة عن تدمير "10 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وثلاث طائرات مسيرة أخرى فوق أراضي مقاطعة فورونيج، ومسيرتين أخريين، فوق أراضي مقاطعة سامارا، ومسيرة واحدة فوق كل من أراضي مقاطعات كورسك وبيلغورود وأستراخان".

