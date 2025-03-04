محافظ الشرقية يشهد استلام 3 أطنان لحوم من "صكوك الإطعام" لتوزيعها على المستحقين

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية فعاليات إستلام وتسلم 3 طن لحوم ضمن مشروع صكوك الاطعام لعام 2025 م والمُقدمة من وزارة الأوقاف تنفيذاً لبروتوكول التعاون الموقع مع وزارة التضامن الإجتماعي وذلك لتوزيعها على المستحقين من أبناء المحافظة خلال شهر رمضان المبارك.

وجاء ذلك في حضور الدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد حامد وكيل وزارة الأوقاف، وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور ناصر عبد الأعلى مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف.

أشاد المحافظ بدور وزارة الأوقاف والحكومة المصرية في تنفيذ مشروع صكوك الاطعام وتقديم اللحوم للمواطنين الأكثر إحتياجًا بمختلف القرى والمراكزخلال شهر رمضان المبارك وكذلك دعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم ، تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر إحتياجًا.

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بتوفير كافة الإحتياجات الأساسية من السلع والمواد الغذائية واللحوم للمواطنين من الفئات الأكثر إحتياجا ليحيوا حياة كريمة.

وأكد استمرار التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمد يد لهم وخاصة في المناسبات والأعياد.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حامد وكيل وزارة الأوقاف أن مشروع وزارة الاوقاف "صكوك الاطعام"، يأتي لخدمة المجتمع، وتقديم كافة اوجه الدعم للفئات الأكثر إحتياجًا ليحيوا حياة كريمة، مشيرا الي انه تم الانتهاء من تسليم 2.5 طن لحوم لمطبخ مؤسسة حياه كريمة وكذلك تسليم طن لحوم للمجلس القومي للمرأة لإعداد وجبات غذائية وتوزيعها على الحالات الأولي بالرعاية والإستفادة من ذلك المشروع المجتمعي الذي تقدمه وزارة الأوقاف.

وأوضح أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أن توزيع اللحوم على الأسر الاولي بالرعاية من أبناء المحافظة يتم وفقاً لقاعدة البيانات المتوفرة لدى المديرية وذلك بالتنسيق مع الإدارات الإجتماعية التابعة لها، لافتًا إلى أنه يتم مراعاه البعد الإجتماعي والعدالة في التوزيع لضمان وصول الدعم لمستحقيه.