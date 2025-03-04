"القومي للمرأة" يشكر وزير الداخلية لتخصيص يوم كل أسبوع للكشف الطبي المجاني على السيدات بمستشفيات الشرطة

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضاءه ونائبته بخالص الشكر إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، لاصداره توجيهات بتخصيص أيام الجمعة من كل أسبوع خلال شهر مارس 2025 لتوقيع الكشف الطبي المجاني على السيدات المدنيات بمستشفيات الشرطة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة 8 مارس ويوم المرأة المصرية 16 مارس إلى جانب عيد الأم الموافق 21 مارس 2025.

وقد أعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ تقديرها لهذه المبادرة الهامة التي تهدف إلى دعم المرأة المصرية في مجال الرعاية الطبية، مشيدة باهتمام وزارة الداخلية بدعم وحماية المرأة المصرية وحرصها الدائم على تقديم المبادرات الإنسانية والمجتمعية لصالحها.

هذا وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم ومشاركة المرأة المصرية احتفالها بالمناسبات الوطنية والعالمية والتي تهتم بالمرأة، حيث ستشمل هذه المبادرة كل من مستشفيات الشرطة بمدينة نصر والعجوزة وطنطا والإسكندرية بالإضافة إلى أسيوط، وذلك خلال الفترة المسائية من الساعة 8-11 مساءً.