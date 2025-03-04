8 مارس.. محاكمة تشكيل عصابي في سرقة المواطنين بمدينة نصر

حددت نيابة مدينة نصر 8 مارس الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بمدينة نصر.

وكان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن أجهزة الأمن، من ضبط تشكيل عصابي مكون من (3عاطلين) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد من وقائع السرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.