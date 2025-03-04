وزير الأوقاف: أعداء الشعوب يسعون لزرع الخلاف والانقسام

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن الكراهية والتفرقة من أهم أسباب انهيار الحضارات والشعوب عبر التاريخ، مشيرًا إلى أنه لا توجد أمة استطاعت الحفاظ على قوتها وسط النزاعات والصراعات.

وأضاف "الأزهري" في حديثه لبرنامج "اللؤلؤ والمرجان" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن التفرقة تضعف الأمم بينما يمنحها الاتحاد القوة، وأعداء الشعوب يسعون دائمًا إلى زرع الخلاف والانقسام من خلال مبدأ "فرق تسد".

وتابع، أن الحل الإلهي لهذه الظاهرة هو التمسك بوحدة الصف والاعتصام بحبل الله، مشددًا على ضرورة التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد، خصوصًا في ظل التحديات الراهنة.