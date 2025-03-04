رئيس مياه القناة: جميع المحطات تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال شهر رمضان

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، أن جميع محطات مياه الشرب وفع ومعالجة الصرف الصحى فى القطاعات الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، تعمل بكامل طاقتها الانتاجية خلال شهر رمضان الكريم، وعلى مدار 24 ساعة، وذلك مع رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى للتعامل الفورى مع أى أحداث أو أعطال مفاجئة قد تحدث.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم الأخذ فى الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات استهلاك المياه خلال شهر رمضان، وتم وضع خطة ومراجعة المناطق الساخنة التى قد تشهد استهلاك للمياه بكميات كبيرة، مع عمل التطهير اللازم لشبكات وخطوط الصرف الصحى، وخاصة المناطق الساخنة، حتى تستوعب أى زيادة متوقعة، مع المتابعة المستمرة على مدار الساعة لفرق الطوارئ للتعامل الفورى والسريع مع أى أحداث طارئة علي مدار الساعة.

وأضاف رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه يتابع علي مدار الساعة تنفيذ خطة متكاملة تشمل أعمال الصيانة الدورية، وتطهير مراحل تنقية مياه الشرب في جميع محطات الإنتاج " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالاضافة الي فحص أجهزة التحكم والتشغيل، بجانب صيانة الطلمبات والمولدات الكهربائية ومحابس المياه وشبكات التوزيع ، مشددًا على تطبيق نظم التشغيل القياسية لضمان عدم انقطاع مياه الشرب علي مدار الساعة.

وأشار اللواء عبدالحميد عصمت، إلي أننا نسعي دائما لضمان توفير خدمات مياه شرب وصرف صحى آمن باعلى مستويات الجودة، مشيراً إلي أن هناك خطة زمنية محددة لرفع كفاءة العديد من المحطات علي مستوى محافظات القناة، وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا الي تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بمحافظات القناة من اجل الاستمرار في تقديم خدمة متميزة في مجالي مياه الشرب أو رفع ومعالجة الصرف الصحي.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن جولاته المفاجئة مستمرة سواء على محطات مياه الشرب أو رفع الصرف الصحي بجميع مناطق محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة الي محطات معالجة الصرف الصحي، وأعمال الملس والتطهير للشبكات، ومتابعة أعمال الصيانة التي تجري لبعض المحطات لإطالة عمرها الافتراضي والاستمرارية في العمل، والعملية الدورية لغسيل شبكات مياه الشرب، والتأكد من ضبط جودة مياه الشرب.