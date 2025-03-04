4135 جنيها للجرام.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر متأثرا بصعوده عالميا

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بشكل ملحوظ، خلال تداولات اليوم الثلاثاء، بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي ليستكمل الذهب رحلة الصعود بعد ان شهد تراجع خلال الأسبوع الماضي في تصحيح سلبي قبل أن يستكمل الصعود هذا الأسبوع.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 4125 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4135 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 30 جنيه حيث أغلق عند المستوى 4090 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 4060 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.

الارتفاع الحالي في سعر الذهب المحلي يأتي بدعم من ارتفاع الذهب العالمي ليساعد الذهب المحلي على استكمال الصعود واستهداف قمته السعرية الأخيرة عند 4175 جنيه للجرام، خاصة أن الذهب قد شهد تصحيح سلبي خلال الأسبوع الماضي ساعده على تجميع الزخم الكافي للعودة إلى الصعود، وفق جولد بيليون.



من جهة أخرى ظل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستقر عند مستوى مرتفعة مما ساعد على تسعير الذهب المحلي بشكل مرتفع خلال تداولات اليوم.

هذا وقد شهد أداء القطاع الخاص المصري الغير نفطي ارتفاع خلال شهر فبراير للشهر الثاني على التوالي حيث سجل في فبراير ارتفاع بمقدار 50.1 نقطة وفقاً لمؤشر مديري المشتريات بأقل من قراءة شهر يناير بقيمة 50.7 نقطة والذي كان أعلى مستوى منذ 50 شهر.

الجدير بالذكر أن قراءة المؤشر فوق المستوى 50 تدل على نمو القطاع الخاص بينما القراءة تحت المستوى 50 تشير إلى ركود في أداء القطاع.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

سجل الذهب العالمي ارتفاع لليوم الثاني على التوالي وذلك بدعم من تزايد الطلب على الملاذ الآمن بعد أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتطبيق تعريفات جمركية بنسبة 25% على كل من واردات كندا والمكسيك بالإضافة إلى مضاعفة التعريفات الجمركية على الصين إلى 20%.

قفز سعر الذهب المحلي من جديد بدعم من الارتفاع في مستويات الذهب العالمي ليستكمل الذهب اتجاهه الصاعد بعد أن شهد تصحيح سلبي خلال الأسبوع الماضي، بينما يستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم عند مستوياته المرتفعة.

عاد الذهب العالمي إلى التداول فوق المستوى 2900 دولار للأونصة وذلك بعد الدخول في تصحيح سلبي خلال الأسبوع الماضي ساعد على تعديل المؤشرات الفنية لقراءاتها وخروجها من منطقة التشبع في الشراء، ليعود السعر إلى الارتفاع من جديد مستهدفاً منطقة 2950 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 مع بداية تداولات اليوم ليتخطى المستوى 4100 جنيه للجرام ويتداول فوقه خلال جلسة اليوم بدعم من ارتفاع الذهب العالمي، وبذلك يستهدف الذهب المحلي الوصول إلى المستوى 4175 جنيه للجرام الذي يعد آخر قمة سعرية تم تسجيلها.