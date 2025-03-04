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الثلاثاء 04 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة بني سويف تطلق مبادرة "لا للإدمان والمخدرات" خلال شهر رمضان

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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أطلق اتحاد طلاب من أجل مصر بكلية الخدمة الاجتماعية، بجامعة بني سويف مبادرة "لا للإدمان والمخدرات"، بهدف توعية الطلاب بمخاطر الإدمان والتدخين، وحثهم على استثمار شهر رمضان المبارك في الإقلاع عنهما، وذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة.

جاءت المبادرة تحت إشراف الدكتور هنداوي عبد اللاهي، عميد الكلية، والدكتور فضل محمد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أحمد عبد الرحيم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد سعد الشربيني، وكيل الكلية لشئون البيئة وتنمية المجتمع.

وأكد الدكتور منصور حسن أن المبادرة تهدف إلى توعية الطلاب بمخاطر الإدمان والتدخين، مع التأكيد على الدور التوعوي المستمر للجامعة من خلال تنظيم الندوات والحملات الإرشادية، مشددًا على أهمية إعداد كوادر طلابية للمشاركة في الحملات القومية للحد من تعاطي المخدرات.

أحمد عبدالرحيم التعليم والطلاب الدكتور منصور حسن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف