تدخل جراحى عاجل بمستشفى سوهاج الجامعى ينقذ مريضة فلسطينية من ورم قولونى متقدم

نجح فريق طبى متخصص بقسم الجراحة العامة وجراحة الأورام والمناظير بمستشفى سوهاج الجامعى، فى إجراء تدخل جراحى عاجل أنقذ حياة مريضة فلسطينية تبلغ من العمر ٥٠ عامًا، قادمة من رام الله، كانت تعانى من ورم خبيث متقدم فى القولون الصاعد والقولون المستعرض.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة انه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم المستشفيات الجامعية بتقديم كافة أوجه الدعم الطبى لأشقائنا فى فلسطين، والرعاية الطبية الكاملة للحالات الحرجة حتى تماثلها للشفاء التام، ويعكس إلتزام المستشفى الجامعى بتقديم المساعدة، الطبية تأكيدًا لدورها الإنساني والخدمى.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعى انه تم استقبال المريضة فى قسم الجراحة العامة وجراحة الأورام والمناظير بحالة طارئة وحرجة، حيث أظهرت الفحوصات ضرورة التدخل الجراحى العاجل لإنقاذ حياتها، وعلى الفور تم تشكيل فريق طبى لاستئصال الورم بنجاح.

وأوضح الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية أته تم إجراء العملية الجراحية لاستئصال الورم بنجاح، مع الحفاظ على الوظائف الحيوية للأمعاء، مشيرًا الى أن الحالة العامة للمريضة مستقرة، وتخضع الآن للمتابعة الدقيقة فى قسم الرعاية ما بعد الجراحة.

وذكر الدكتور علاء السيوطي رئيس قسم الجراحة العامة أنه تم تشكيل الفريق الطبى بقيادة الدكتور مينا ظريف أستاذ الجراحة العامة وجراحة الأورام، وضم كلًّا من، الدكتور مايكل أشرف مدرس مساعد، الدكتور عادل أشرف، الدكتور عبد الله أبو المجد، الدكتور كيرلس محارب أطباء مقيمين، وذلك بالتعاون مع فريق التمريض والتخدير.

هذا وقد قدمت أسرة المريضة خالص الشكر والتقدير للدكتور حسان النعماني على الإهتمام والمتابعة لحالة المريضة وتقديم كافة الرعاية الطبية لها، كما أعربت عن امتنانها للفريق الطبى وإدارة المستشفى، علي توفير الخدمة الطبية والإنسانية والتي جعلتها تشعر وكأنها بين أهلها في مصر.