جامعة قناة السويس تعقد لقاءً تعريفيًا لتعزيز الوعي النفسي بين الطلاب

في إطار سلسلة اللقاءات التعريفية التي ينظمها مركز الإرشاد النفسي بجامعة قناة السويس، عُقد لقاء تعريفي بكلية الطب البيطري للتعريف بأنشطة وخدمات المركز، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وإشراف كل من الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أكد الدكتور ناصر مندور خلال اللقاء اهتمام الجامعة بالصحة النفسية للطلاب باعتبارها عاملًا أساسيًا في تحسين أدائهم الأكاديمي وتعزيز جودة حياتهم الجامعية، مشددًا على ضرورة نشر ثقافة الدعم النفسي داخل الحرم الجامعي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد زغلول أن هذه اللقاءات تهدف إلى تعزيز الوعي النفسي بين الطلاب، وتوفير بيئة جامعية أكثر دعمًا واستقرارًا، مشيرًا إلى الدور البحثي لمركز الإرشاد النفسي في دراسة المشكلات النفسية وتقديم الحلول المناسبة لها.

كما أشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أهمية دعم الطلاب نفسيًا وأكاديميًا، داعيًا إياهم إلى الاستفادة من خدمات المركز التي تشمل الاستشارات النفسية، وبرامج التوجيه، وورش العمل التدريبية.

وقدمت الدكتورة هبة سعيد حسين أبو النجا، مدرس الصحة النفسية بكلية التربية، عرضًا تفصيليًا حول دور مركز الإرشاد النفسي في دعم الطلاب، مؤكدة على أهمية الاستفادة من خدماته لمواجهة التحديات النفسية والأكاديمية.

شهد اللقاء تفاعلًا إيجابيًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مع التأكيد على أهمية التواصل مع المختصين في المركز لتعزيز الصحة النفسية داخل المجتمع الجامعي.