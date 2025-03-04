غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين.. أبرز بنود الخطة المصرية لإعادة الإعمار

تستضيف مصر قمة عربية طارئة اليوم االثلاثاء 4 مارس الجارى بالقاهرة، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية
ومن المقرر أن يشارك في القمة قادة الدول العربية أو ممثلوهم، حيث ستتم مناقشة: وقف الحرب وإعادة الإعمار، وسبل دعم الشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا وتعزيز الجهود الدبلوماسية لوقف الانتهاكات المستمرة والعمل على تحقيق سلام عادل وشامل
وننشر أبرز بنود الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة:
- ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائة على أرضه دون تهجير
- ضرورة الحفاظ على استدامة التهدئة الراهنة وإطلاق سراح المحتجزين والأسري
- ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التى خلفتها الحرب
- محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو إنتزاع أرضه منه لن تؤتى إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار
- قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية
- حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين
- إدانة قتل وإستهداف المدنيين وإدانة مستوي العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التى خلفتها الحرب على غزة
- الخطة تستند على الحفاظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني وحل الدولتيتن والحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة
- على المجتمع الدولي إيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية لتثبيت اتفاق وقف اطلاق النار
- ضرورة بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطنية
- تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات الحكم الانتقالى وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين.