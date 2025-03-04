محافظ سوهاج في جولة ميدانية لمتابعة الوضع العام بالشارع

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددا من الشوارع والميادين بنطاق مدينة سوهاج، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج.

واستهل المحافظ الجولة بتفقد ميدان العارف بالله بحي غرب، موجها برفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة والتجميل بالميدان، كما تفقد معرض أهلا رمضان بالميدان، حيث تابع حركة البيع والشراء، واطمأن على توافر كافة السلع والمواد الغذائية، وجميع مستلزمات الأسرة، ومدى التزام العارضين بالتخفيضات المقررة، وقد التقى عدد من المواطنين المترددين على المعرض واستطلع ارآئهم حول جودة المنتجات والاسعار.

وتضمن الجولة تفقد محيط محلات عرام، وكوبري أعلى نفق المشاة، وشارع سوق السمك الجديد، ومحيط نادي الشرطة القبلي، ونفق الشهيد اللواء نبيل فراج، والحديقة العامة بحي غرب، والكورنيش الغربي وصولا إلى شارع الجمهورية، ووجه المحافظ بتطوير ورفع كفاءة النفق، وإضفاء الهوية البصرية للمحافظة على أعمال التجميل به ليتماشى مع ما تم من تطوير للكورنيش الغربي، مشيرا إلى ضرورة حسن استغلال الحديقة العامة الموجودة بداية النفق، وإعادة طرحها من جديد، مشددا على رفع جميع الإشغالات بالأماكن التي تم المرور عليها، ورفع القمامة وتحسين مستويات النظافة العامة والتجميل، وإعادة الإنضباط للشارع .

وقد حرص المحافظ خلال الجولة على التواصل المباشر مع المواطنين بالشارع والاستماع إلى مطالبهم، وأكد على تلبية هذه المطالب بشكل فوري، بما يساهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين في سوهاج.

وفي ختام جولته، أكد "سراج" استمرار الجولات الميدانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة للوقوف على مطالب واحتياجات المواطنين، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات.

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