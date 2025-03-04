محافظ سوهاج يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات مستشفى البلينا المركزي ودار السلام

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء لمشروعات إنشاء مستشفى البلينا المركزي ومستشفى دار السلام المركزي، والعمل على إزالة أي معوقات، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ ومدير وحدة حياة كريمة، والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة، والمهندس علي عبد الساتر، مسؤول المشروعات القومية بوزارة الصحة، ويسري عثمان، رئيس مركز ومدينة البلينا، وممثلي الأشغال العسكرية، ووحدة حياة كريمة بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ مستشفى البلينا المركزي، إحدى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم بحث مقترح ضم قطعة أرض مجاورة بمساحة 2287 مترًا، لتكون منفذًا رئيسيًا يسهل حركة دخول وخروج المرضى وسيارات الإسعاف، نظرًا لوقوع واجهة المستشفى على شارع رئيسي ينتهي بمزلقان السكة الحديد، مما يعيق حركة المرور.

ووجه المحافظ بمخاطبة السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، لرفع الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات ضم المساحة المطلوبة، لما لها من أهمية كبيرة للمشروع.

كما ناقش الاجتماع تطورات العمل في مستشفى دار السلام المركزي، حيث وجه المحافظ مسؤولي شركة الكهرباء بسرعة نقل المحول الكهربائي القديم الخاص بالمستشفى، حتى تتمكن الشركة المنفذة من بدء أعمال "الباورهاوس"، مؤكدًا ضرورة تسريع وتيرة العمل لتسليم المستشفى وفق الجدول الزمني المحدد في يوليو المقبل.

وشدد سراج على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء تلك المشروعات الخدمية التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين، مع المتابعة الدورية لنسب التنفيذ، وتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل.

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