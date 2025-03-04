حصاد جامعة حلوان شهر فبراير 2025

قامت ادارة الاعلام بجامعة حلوان بالاعلان عن حصاد الجامعة خلال شهر فبراير الماضى وجاء الحصاد كالتالي:

افتتح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مرسم القاهرة الخديوية الأول بشارع الشريفين.

واستقبل رئيس الجامعة الدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين، والدكتور سامح متولي، مستشار رئيس الجامعة لإدارة النقل، ورئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة السيارات، وذلك في اجتماع تحضيري لمناقشة آليات تشكيل فريق عمل لتنظيم رالي دولي تنظمه الجامعة بالتعاون مع صندوق المبتكرين.

كما نجحت وحدة المناظير بكلية الطب بالجامعة في إجراء أول عملية من نوعها باستخدام منظار الموجات فوق الصوتية لتشخيص واستئصال ورم بالمريء في جلسة واحدة، بمستشفى بدر الجامعي.

ونظمت الجامعة زيارة ميدانية استثنائية لطلابها إلى قاعدة المشير محمد حسين طنطاوي العسكرية بالهايكستب.

كما شاركت الجامعة فى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، من خلال تنظيم زيارات طلابية منظمة.

ونظمت جامعة حلوان زيارة لطلابها من ذوي الهمم إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي.

كما نظمت كلية الفنون الجميلة محاضرة توعوية حول أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والاقتصاد الدائري، كما نظمت الكلية فعالية خاصة بأهمية الزراعة والتشجير ودورهما في تحسين جودة البيئة والحفاظ على التوازن البيئي، وفي إطار الاحتفال نظمت كلية الفنون الجميلة معرض "أفق 2025"

واستقبلت كلية التربية الفنية الدكتور خالد محارب رئيس المكتب الثقافي الكويتي، وذلك في إطار التحضيرات للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني الكويتي، حيث تم مناقشة سبل التعاون وآليات مشاركة الكلية في الاحتفالات المرتقبة.

وفي إطار حرص جامعة حلوان على تطوير الكوادر الإدارية وتحسين جودة الأداء المؤسسي، نظمت الجامعة دورة تدريبية متخصصة للجهاز الإداري بالمكاتب الرئيسية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

ومن المتوقع أن يقوم المعهد القومي للملكية الفكرية بتنظيم مؤتمره العلمي الثامن تحت عنوان "الملكية الفكرية وتغير المناخ: الفرص والتحديات"، وذلك يوم السبت 26 أبريل 2025 في مجمع الفنون والثقافة.

وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقت في سبتمبر 2024، تواصل جامعة حلوان دورها الريادي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال مجموعة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تستهدف بناء الإنسان المصري وتطوير قدراته.



كما نظّمت الجامعة احتفالية خاصة لتكريم أبناء العاملين المتفوقين في الشهادات العامة، حيث أن تكريم أبناء العاملين يعد تقليدًا سنويًا يعكس اهتمام الجامعة بأسرتها الكبيرة، مؤكداً أن الجامعة تفخر بأبنائها وتسعى دائمًا لدعمهم وتحفيزهم لمواصلة التميز العلمي.

وشاركت الجامعة في فعاليات الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية، والذي عقد بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، تحت شعار اتحاد طلاب الجمهورية.

كما حققت طالبات قسم التصميم الصناعي بكلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان إنجازًا مشرفًا بحصولهن على المركز الأول في مسابقة "Sustain the Future"، والتي نظمتها مؤسسة E Youth المتخصصة في مجال ريادة الأعمال.

وفي إطار دورها المجتمعي الرائد، نظمت جامعة حلوان، ممثلة في مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة تثقيفية توعوية بمشروع مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر.

كما نظّمت جامعة حلوان حفل تخرج دفعة جديدة من برنامج الماجستير في إدارة التعليم الدولي INEMA بين جامعة حلوان وجامعة لودفيسبرج للتربية بألمانيا، وشهد الحفل تخرج الدفعة (12) من البرنامج والتي يآتي طلابها من 12 دولة مختلفة.

وشاركت جامعة حلوان في مهرجان إبداع الموسم 13 لشباب الجامعات، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، ويشارك طلاب الجامعة، وتأتي المشاركة المميزة لجامعة حلوان في العديد من المجالات.

ونظّمت إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بجامعة حلوان، مع بداية الفصل الدراسي الثاني، برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن"، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، يهدف البرنامج إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك، ونبذ التعصب والتطرف، إضافةً إلى نشر الوعي المجتمعي والأسري لحماية الأسرة المصرية وتعزيز تماسكها.

كما استقبلت الجامعة، السفير عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة، والدكتور عاصم أحمد حسن، المستشار الثقافي بالسفارة السودانية، في زيارة رسمية تهدف إلى توطيد العلاقات الأكاديمية والثقافية، وتعزيز سبل دعم الطلاب السودانيين الدارسين بالجامعة.

وشارك طلاب جامعة حلوان في زيارة علمية مميزة لقيادة وحدات المظلات المصرية، تضمنت الزيارة جلسة تعريفية شاملة حول تاريخ قوات المظلات المصرية وطبيعة عملها والمهام البطولية التي تقوم بها في خدمة الوطن.

كما شهد الطلاب عرضًا عمليًا مثيرًا لتدريبات قوات المظلات، مما أتاح لهم فرصة فريدة للتعرف عن قرب على قدرات وكفاءة وحدات القوات المسلحة ودورها في تأمين الدولة المصرية ضد أي عدائيات محتملة.

شاركت جامعة حلوان في حفل الاحتفال الذي نظمته سفارة مملكة البحرين بالقاهرة بمناسبة الذكرى الـ57 لتأسيس قوة دفاع البحرين، وتمت مشاركة الجامعة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، تأكيدًا على العلاقات المتميزة بين الجامعة والمؤسسات البحرينية، وحرص الجامعة على دعم التعاون الأكاديمي والثقافي.

ونظم مركز الإنسانيات الرقمية لتوثيق التراث اللغوي والثقافي بجامعة حلوان ندوة علمية بعنوان "مقدمة في الإنسانيات الرقمية"، وخلال الندوة، تم تسليط الضوء على أهم المختبرات الرقمية العالمية وآليات إنشائها، والعوامل الرئيسية لنجاحها، مثل البنية التحتية المعلوماتية وبناء المجموعات الرقمية التي تسهل وصول الباحثين إليها.

كما أعلنت الجامعة عن تنظيم رحلتين للطلاب الوافدين إلى كل من الأهرامات والإسكندرية، ضمن خطتها الشاملة لدعم أنشطتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع المصري.

وقد نظمت جامعة حلوان ندوة توعوية متخصصة حول مواجهة الأفكار والمفاهيم غير السوية التي تمثل انحرافاً عن المعتقدات الدينية والموروثات الثقافية، حيث تناولت موضوعات منها مخاطر المراهنات عبر الإنترنت والتحديات التي يمثلها "الإنترنت المظلم".

وفي إطار حرص جامعة حلوان على تعزيز البحث العلمي وربطه بالتطبيقات العملية، نظم مكتب تايكو وحاضنة أعمال Biocluster بكلية التمريض ندوة علمية تحت عنوان: "البحوث العلمية في التمريض من الأفكار إلى التطبيق".

كما عقد اجتماع اللجنة التنسيقية المشرفة على مشاركة جامعة حلوان في مسابقة "أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز مكانتها وريادتها في مجال الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية.

نظمت جامعة حلوان، ندوة تثقيفية حول الملكية الفكرية وعلاقتها بإبداعات الشباب، وتم تناول أهم جوانب حماية الملكية الفكرية وتأثيرها على مستقبل إبداعات الشباب.

وشاركت جامعة حلوان في الندوة التثقيفية للمرأة المصرية تحت شعار "معًا بالوعي نحميها"، والتي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور قرينته.

وانطلقت فعاليات المعرض السنوي التاسع للكتاب بالمكتبة المركزية بجامعة حلوان، والذي تنظمه الإدارة العامة للمكتبات.

مما شارك وفد من اتحاد طلاب الجامعة في فعاليات ملتقى "قادة اتحادات طلاب جامعات الجمهورية الجديدة - مصر 2030".

كما أعلنت الجامعة عن فتح باب التقديم لدورات التربية الوطنية للطالبات، في إطار الجهود المشتركة لتطوير المناهج وتنفيذ الأنشطة التوعوية والتثقيفية.

وتهدف هذه الدورات إلى تعزيز روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والطالبات وتعريفهم بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية.

كما استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وفدًا من جامعة المستقبل العراقية، برئاسة الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس الجامعة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.

وانطلقت فعاليات الموسم الثالث من مسابقة "إنت النجم"، التي تعد أكبر وأضخم حدث لاكتشاف المواهب الطلابية في مختلف المجالات الفنية والثقافية.

وشاركت الجامعة في بطولة القطاعات للجامعات المصرية والمعاهد العليا للطلبة والطالبات (القطاع الأول) التي أقيمت في المدينة الشبابية بحي الأسمرات، وذلك في منافسات كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة وتنس الطاولة.

وحقق فريق Rehydro Team من كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان إنجازاً دولياً مرموقاً في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء. فقد حصد الفريق المركز الثاني والميدالية الفضية في المسابقة الدولية MTE2025: IIA INTERNATIONAL INNOVATION AWARD في فئة الطاقة والتكنولوجيا الخضراء.

ونظمت أسرة طلاب من أجل مصر "معرض السيارات المعدّلة" داخل استاد الجامعة، وسط حضور طلابي كثيف، وضم المعرض 150 سيارة معدّلة بتصميمات وفئات متنوعة.

وفي إطار مبادرة "بداية جديدة" التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، نظمت جامعة حلوان ندوة توعوية تحت عنوان "معاً لبناء المجتمع والحفاظ عليه" لمواجهة مخاطر المراهنات الإلكترونية والإنترنت المظلم والهجرة غير الشرعية وتجارة السلاح.

ونظمت إدارة الجوالة والخدمة بالتعاون مع جمعية الكشافة البحرية بالقاهرة، حملة توعوية حول أهمية الحفاظ على مياه النيل ضمن فعاليات المهرجان الكشفي الخامس والأربعين والإرشادي الثاني والثلاثين لجوالة كليات الجامعة. يقام المهرجان هذا العام تحت شعار "من أجل المعرفة: خمسون عاماً جامعة حلوان منارة مجتمعية".

واختتمت الجامعة فعاليات بطولة الشطرنج الثانية للأسر الطلابية، وأسفرت النتائج عن فوز عمر ياسر سليمان من كلية علوم الرياضة بالمركز الأول، وطه أحمد حسين من كلية الهندسة بالمركز الثاني، وعبد الله محمد النبوي من كلية الطب بالمركز الثالث.

ونظم مركز العلاج الاجتماعى ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة حلوان ندوة حول الآليات المجتمعية لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع.

وانطلقت فعاليات ملتقى التراث الثامن تحت عنوان "النسيج المصري" بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، وهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على التراث المصري العريق في صناعة النسيج، ودعم الصناعات الحرفية للحفاظ على الهوية الوطنية وحماية الحرف التقليدية من الاندثار.

ونظمت كلية الهندسة بجامعة حلوان مسابقة "Robo Soccer" المتميزة للروبوتات الذكية، بمشاركة 46 فريقاً من الطلاب المبدعين، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها العملية.

وانطلقت فعاليات المهرجان الكشفي الخامس والأربعين والإرشادي الثاني والثلاثين لجوالي وجوالات جامعة حلوان، تحت شعار "من أجل المعرفة: جامعة حلوان منارة مجتمعية - 50 عاماً من العلوم والفنون والتكنولوجيا"، في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي للجامعة.

وشاركت الطالبة إيمان أشرف، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، في فعاليات النسخة السادسة من البرنامج التدريبي لإعداد قادة الشباب العربي.

كما نظمت وحدة دعم البحث العلمي ورشة عمل متخصصة بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي: تعزيز الكتابة الأكاديمية والتعامل مع اللوائح التنظيمية".

واستضاف مجمع الفنون والثقافة حفل تكريم أبطال الجمهورية لبرنامج "دكتور ماث" لعامي 2024-2025، ويواصل مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان استراتيجيته في استضافة الفعاليات التي تخدم المجتمع الأكاديمي والثقافي، في إطار رؤيته ليكون منبرًا للإبداع والتميز في مختلف المجالات.

كما احتضن المجمع فعاليات الندوة التثقيفية الكبرى "الشباب والأمن القومي".

وحقق فريق كرة الصالات بنادي جامعة حلوان فوزاً على نظيره فريق المدينة المنورة بالمنيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين،

كما حقق فريق براعم الجامعة لكرة القدم (مواليد 2013) فوزًا على نظيره فريق الأسواق الحرة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات البطولة المحلية للبراعم.

وايضا حقق الفريق الأول لنادي الجامعة مواليد انتصارًا خارج أرضه على نظيره نادي الظاهر بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وحقق فريق جامعة حلوان مواليد 2005 فوزًا مستحقًا على نظيره فريق زهراء حلوان بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما.

كما واصل فريق 2011 بنادي الجامعة فوزه على نادي النصر للصلب بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري، ليؤكد الفريق جدارته وقدرته على المنافسة بقوة.

وانطلقت منافسات بطولة الجمهورية للجودو تحت 17 عاماً على صالة النادي بمشاركة 520 لاعباً ولاعبة يمثلون مختلف الأندية المصرية.

وحقق فريق النادي لكرة القدم مواليد 2005 انتصارًا ثمينًا على نظيره فريق حلوان البلد، في المباراة التي جمعت بينهما. وجاء الفوز بهدف نظيف أحرزه اللاعب عبد الرحمن حسني، بعد أداء قوي من الفريق الذي ظهر بمستوى مميز طوال اللقاء.

كما حقق الفريق لكرة القدم (مواليد 2006) فوزًا كبيرًا على فريق حدائق حلوان بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات البطولة المحلية. قدم لاعبو النادي أداءً مميزًا، وسيطروا على مجريات اللقاء منذ البداية، ليحسموا المواجهة بأربعة أهداف رائعة مقابل هدف وحيد للمنافس.

حصد فريق نادي جامعة حلوان لكرة القدم (مواليد 2011) فوزًابعد انسحاب فريق نادي حلوان البلد من المواجهة ليضيف الفريق بثنائية نقاط جديدة.