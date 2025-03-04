فعاليات رمضانية متنوعة بـ"ثقافة الشرقية" ضمن برنامج "الثقافة تستطيع"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية بمحافظة الشرقية، ضمن برنامج "الثقافة تستطيع"، المقدم في إطار خطة وزارة الثقافة.

شهدت الفعاليات التي أقيمت بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، محاضرة بعنوان "كيف نستقبل شهر رمضان" بالتعاون مع المدرسة الثانوية، تحدث خلالها الشيخ صبح المغاوري، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، عن فضل الشهر الكريم والأعمال الصالحة التي تتضاعف أجورها.

كما استقبلت مدرسة السناجرة الإعدادية المشتركة، محاضرة مماثلة، قدمها الشيخ محمد إسماعيل، إمام وخطيب بأوقاف أبو حماد.

وتواصلت الفعاليات من خلال أنشطة إقليم شرق الدلتا الثقافي، بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، مع أمسية عقدها نادي أدب قصر ثقافة فاقوس، تضمنت إلقاء قصائد رمضانية بمشاركة الشاعرين رمضان فؤاد، أمنية وليد، بجانب حديث عن إبداعات الشاعر الراحل صلاح چاهين، قدمه القاص محمد الحديدي، رئيس نادى الأدب.

أعقب ذلك فقرة اكتشاف مواهب في مجالي الرسم والإلقاء، وعرض فني لفرقة فاقوس للموسيقى العربية، تضمن باقة من الأغاني التي شهدت تفاعل الحضور منها "سبحة رمضان، رمضان جانا، وحوي يا وحوي، رمضان كريم، ومرحب شهر الصوم".

وضمن اللقاءات التوعوية لفرع ثقافة الشرقية، عقد قصر ثقافة فاقوس، بمركز شباب منية المكرم وكفر محمد إسماعيل، لقاء بعنوان "الزيادة السكانية ومخاطرها"، استهله د. عزازي حامد، خبير تربوي، بحديث عن الآثار السلبية للزيادة السكانية، كزيادة معدلات الفقر، تناقص الرقعة الزراعية، والموارد المائية، وانتشار العشوائيات وانخفاض مستوى المعيشة.

فيما ناقش د. فريد مسلم، دكتوراه في التنمية البشرية، أثر الزيادة السكانية على الموارد الاقتصادية للدولة، وخطط التنمية المستدامة.

هذا بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "تداعيات وأسباب التسرب من التعليم" تضمنت مناقشات حول خطورة تلك الظاهرة مع توضيح آثارها السلبية على الفرد والمجتمع.

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