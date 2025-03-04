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الثلاثاء 04 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية ولبنان تدعوان لانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية

بن سلمان وجوزيف عون
بن سلمان وجوزيف عون
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أكدت السعودية ولبنان على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

وأصدر البلدان بيانا مشتركا بعد أن اختتم الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارته إلى الرياض، حيث التقى الاثنين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأسبوع الماضي، إن القوات الإسرائيلية ستبقى إلى أجل غير مسمى فيما أسماه "المنطقة العازلة" في جنوب لبنان.

وأضاف في وقت سابق من هذا الشهر  أن القوات ستبقى في خمسة مواقع في جنوب لبنان حتى بعد انتهاء مهلة ممتدة لإسرائيل للانسحاب بموجب وقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران في لبنان.

وأكد البيان المشترك الصادر الثلاثاء على ضرورة بسط لبنان سيادته على كافة أراضيه وحصر السلاح بيد الدولة، كما أكد على أهمية دعم الجيش اللبناني.

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