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الثلاثاء 04 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى القاهرة لحضور القمة العربية بشأن غزة

احمد الشرع
احمد الشرع
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وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، لحضور القمة العربية المخصصة لمواجهة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، والتي لاقت إدانة واسعة النطاق، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الشرع وصل "لحضور القمة العربية الاستثنائية في القاهرة بشأن تطورات القضية الفلسطينية".

ويجتمع زعماء عرب في القاهرة اليوم لمناقشة بديل للخطة التي أثارت إدانة واسعة النطاق والتي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة المدمر بسبب الحرب وتشريد سكانه الفلسطينيين.

وتأتي القمة العربية بشأن إعادة إعمار الأراضي بعد يوم من دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لخطة ترامب، واصفا إياها بأنها "رؤية ومبتكرة".

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