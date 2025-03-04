ads
الثلاثاء 04 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الكرملين: وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا قد يدفع كييف نحو عملية السلام

الكرملين
الكرملين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت الرئاسة الروسية "الكرملين"، بأن العلاقات الروسية الأمريكية بحاجة إلى التحرر من العبء السلبي الناتج عن العقوبات، معلقة: لم نسمع أي تصريحات رسمية حول إمكانية رفع جزئي للعقوبات الأمريكية ضد روسيا.

وأضافت "الكرملين"، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن موسكو ترحب بتصريحات ترامب حول رغبته بإحلال السلام في أوكرانيا، موضحة أن وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا قد يدفع كييف نحو عملية السلام.

وتابعت، أن أوكرانيا حصلت على الجزء الأكبر من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة، موضحًة أن روسيا ترحب بأي جهود لحل الصراع في أوكرانيا.

الكرملين العلاقات الروسية الأمريكية روسيا أوكرانيا ترامب المساعدات العسكرية