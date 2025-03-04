الكرملين: وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا قد يدفع كييف نحو عملية السلام

أفادت الرئاسة الروسية "الكرملين"، بأن العلاقات الروسية الأمريكية بحاجة إلى التحرر من العبء السلبي الناتج عن العقوبات، معلقة: لم نسمع أي تصريحات رسمية حول إمكانية رفع جزئي للعقوبات الأمريكية ضد روسيا.

وأضافت "الكرملين"، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن موسكو ترحب بتصريحات ترامب حول رغبته بإحلال السلام في أوكرانيا، موضحة أن وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا قد يدفع كييف نحو عملية السلام.

وتابعت، أن أوكرانيا حصلت على الجزء الأكبر من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة، موضحًة أن روسيا ترحب بأي جهود لحل الصراع في أوكرانيا.