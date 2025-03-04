قمة الخطة البديلة.. القاهرة تستضيف لقاءً استثنائيًا لبحث مصير غزة

يجتمع زعماء عرب في القاهرة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة بديل للخطة التي أثارت إدانة واسعة النطاق والتي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة المدمر بسبب الحرب وتشريد سكانه الفلسطينيين.

وتأتي القمة العربية بشأن إعادة إعمار الأراضي بعد يوم من دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لخطة ترامب، واصفا إياها بأنها "رؤية ومبتكرة".

وقد أدان الفلسطينيون، إلى جانب العالم العربي والعديد من شركاء إسرائيل والولايات المتحدة، اقتراح ترامب، ورفضوا أي جهود لطرد سكان غزة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن تكلفة إعادة إعمار غزة تجاوزت 53 مليار دولار، بعد الحرب المدمرة التي سببها الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل.

ونقلت صحيفة ذا ناشيونال عن مصادر في جامعة الدول العربية إن وزراء الخارجية العرب عقدوا في العاصمة المصرية الاثنين جلسة تحضيرية مغلقة تركزت على خطة لإعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه.

وأضاف المصدر أن الخطة "ستعرض على الزعماء العرب في قمة الثلاثاء للموافقة عليها".

ومن المتوقع أن يحضر القمة رؤساء عدد من الدول العربية، في حين أرسلت بعض الدول وزراء خارجيتها أو ممثلين آخرين رفيعي المستوى.

ومن المتوقع أن يلقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الكلمة الافتتاحية، بحسب جدول أعمال مشترك للجامعة العربية.