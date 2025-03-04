استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق دير البلح وسط قطاع غزة

استُشهد فلسطيني اليوم /الثلاثاء/ برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن آليات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار شرق بلدة عبسان الجديدة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المحلات التجارية، وجرفت شارعا رئيسا يربط بين بلدة الظاهرية وقرية الرماضين جنوب الخليل.

