ads
الثلاثاء 04 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق دير البلح وسط قطاع غزة

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استُشهد فلسطيني اليوم /الثلاثاء/ برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن آليات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار شرق بلدة عبسان الجديدة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المحلات التجارية، وجرفت شارعا رئيسا يربط بين بلدة الظاهرية وقرية الرماضين جنوب الخليل.
 

استشهاد فلسطيني قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي