مختار غباشي: القمة العربية اليوم الأخطر في تاريخ العالم العربي

قال الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن القمة العربية الطارئة اليوم في القاهرة، هي ضرورة واختبار في المقام الأول، مؤكدا أهمية التناقش والاتحاد لثبات وقف إطلاق النار وحفظ حقوق الفلسطينيين.

وتابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن القمة العربية الطارئة اليوم من أخطر القمم التي مرت في العالم العربي، مشيرا إلى هناك اعتراضا إسرائيليا بشكل كبير لوجود مقاومة فلسطينية في قطاع غزة، والجميع في إسرائيل وأمريكا يبحث كل السبل للقضاء على تلك المقاومة.

وتابع الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية،: ما هو مطروح أمام القمة العربية مهم جدا، والخطة المصرية خطة مقنعة ولكنها ستصدم مع فكرة من سيدير قطاع غزة.

