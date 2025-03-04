ads
الثلاثاء 04 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مختار غباشي: القمة العربية اليوم الأخطر في تاريخ العالم العربي

مختار غباشي
مختار غباشي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن القمة العربية الطارئة اليوم في القاهرة، هي ضرورة واختبار في المقام الأول، مؤكدا أهمية التناقش والاتحاد لثبات وقف إطلاق النار وحفظ حقوق الفلسطينيين.

وتابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن القمة العربية الطارئة اليوم من أخطر القمم التي مرت في العالم العربي، مشيرا إلى هناك اعتراضا إسرائيليا بشكل كبير لوجود مقاومة فلسطينية في قطاع غزة، والجميع في إسرائيل وأمريكا يبحث كل السبل للقضاء على تلك المقاومة.
وتابع الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية،: ما هو مطروح أمام القمة العربية مهم جدا، والخطة المصرية خطة مقنعة ولكنها ستصدم مع فكرة من سيدير قطاع غزة.
 

القمة العربية الطارئة الدكتور مختار غباشي الفلسطينيين وقف اطلاق النار العالم العربي إسرائيل أمريكا قطاع غزة