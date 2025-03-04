ads
الثلاثاء 04 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جوتيريش يعقد مباحثات في القاهرة مع رئيس أنجولا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي

جوتيريش
جوتيريش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد الأمين العام ⁦‪للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم /الثلاثاء/، في القاهرة، جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس أنجولا جواو لورينزو الرئيس ⁦‬الحالي للاتحاد الإفريقي، وذلك على هامش تواجدهما في مصر؛‬⁩ للمشاركة في مؤتمر القمة الاستثنائي لجامعة الدول العربية، المعني ببحث إعادة إعمار ‬⁩.
‏حضر الاجتماع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خيري خالد، والمُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر الينا بانوفا.
 

جوتيريش رئيس أنجولا