جوتيريش يعقد مباحثات في القاهرة مع رئيس أنجولا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي

عقد الأمين العام ⁦‪للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم /الثلاثاء/، في القاهرة، جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس أنجولا جواو لورينزو الرئيس ⁦‬الحالي للاتحاد الإفريقي، وذلك على هامش تواجدهما في مصر؛‬⁩ للمشاركة في مؤتمر القمة الاستثنائي لجامعة الدول العربية، المعني ببحث إعادة إعمار ‬⁩.

‏حضر الاجتماع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خيري خالد، والمُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر الينا بانوفا.

