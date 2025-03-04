عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم /الثلاثاء/، في القاهرة، جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس أنجولا جواو لورينزو الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وذلك على هامش تواجدهما في مصر؛ للمشاركة في مؤتمر القمة الاستثنائي لجامعة الدول العربية، المعني ببحث إعادة إعمار .
حضر الاجتماع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خيري خالد، والمُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر الينا بانوفا.
العالم
جوتيريش يعقد مباحثات في القاهرة مع رئيس أنجولا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي
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عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم /الثلاثاء/، في القاهرة، جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس أنجولا جواو لورينزو الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وذلك على هامش تواجدهما في مصر؛ للمشاركة في مؤتمر القمة الاستثنائي لجامعة الدول العربية، المعني ببحث إعادة إعمار .
عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم /الثلاثاء/، في القاهرة، جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس أنجولا جواو لورينزو الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وذلك على هامش تواجدهما في مصر؛ للمشاركة في مؤتمر القمة الاستثنائي لجامعة الدول العربية، المعني ببحث إعادة إعمار .