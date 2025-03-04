أوكرانيا تسقط 65 طائرة روسية "بدون طيار" آخر 24 ساعة

ذكرت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 65 طائرة روسية بدون طيار هجومية من طراز "شاهد" كانت تُحلق فوق سماء البلاد في مهمات قتالية آخر 24 ساعة.

وذكرت القيادة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية، اليوم /الثلاثاء/ - أن الجيش الروسي هاجم البلاد، اعتبارًا من الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي أمس الإثنين، بـ 99 طائرة بدون طيار من طراز شاهد وطائرات أخرى أُطلقت من مناطق أوريول وبريانسك وكورسك وميلروفو وشاتالوفو وبريمورسكو-أختارسك بروسيا.

وأضاف البيان أن قوات الدفاع الأوكرانية صدت الهجمات بواسطة الطائرات وقوات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية.

وتابع أنه اعتبارًا من الساعة 09:00 من صباح اليوم، تم إسقاط 65 طائرة بدون طيار من طراز شاهد وأنواع أخرى من الطائرات في أقاليم خاركيف وبولتافا وسومي وتشرنيجوف وتشيركاسي وكييف وكيروفوهراد وزابوروجيا ودنيبروبيتروفسك وأوديسا، بينما اختفت ما يصل إلى 32 طائرة بدون طيار من شاشات الرادار دون عواقب سلبية.

