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الثلاثاء 04 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

آية سماحة تكشف عن مجموعها في الثانوية العامة وسر إخفاء عمرها

آية سماحة
آية سماحة
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كشفت الفنانة  آية سماحة عن الأرقام الأبرز في حياتها وذلك في برنامج " أرقام مع النجوم" مع إيناس سلامة الشواف، المُذاع عبر محطة راديو إنرجي 92.1.

وقالت الفنانة آية سماحة إنها أكبر أشقائها وأول حفيدة في عائلة والدها ووالدتها، مشيرة إلى أن درجاتها في المدرسة كانت سيئة وذلك لأن اهتماماتها كانت في أمور أخرى.

وكشفت آية سماحة عن مجموعها في الثانوية العامة وهو 75% وهو بالنسبة لتركيزها في الدراسة إعجاز على حد وصفها.

وأشارت آية سماحة إلى أنها كانت تفصح عن عمرها في السابق ولكنها قررت إخفائه موضحة:" بيأثر عليا في الأدوار اللي بتتقدملي".

وتحدثت آية سماحة عن حرصها على اختيار أرقام مميزة للمناسبات لأن تذكرهم يكون سهلا، مشيرة إلى أنها تتفاءل برقم "72”.

ووصفت آية سماحة زوجها بأنه:" بـ 100 راجل.. وده بيرجع للتربية اللي نشأ عليها.. أخويا كمان ووالدي الله يرحمه".

كما وصفت آية سماحة نفسها بأنها شخصية كسولة في قياسات الملابس موضحة:" بشوف اللي يليق عليا أيا كان سعره".
وكشفت آية سماحة أنها قدمت أول إعلان لها في عمر 11 عاما، وقبضت عنه 350 جنيها، ثم انتظرت حوالي 12 عاما لتقديم خطوة مرضية في أعمالها.

أية سماحة أرقام مع النجوم ايناس سلامة الشواف راديو انرجى