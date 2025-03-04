"الزراعة" تستعرض نشاط المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات خلال فبراير 2025

صرحت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) بأن المعمل أنهى شهر فبراير 2025 بعدة إنجازات على الصعيدين المحلي والدولي نعرض أهمها على النحو التالي:

- الإنجازات الدولية:

1- إجتياز المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) تجديد الإعتماد للأيزو ( 17025/2017 ) من هيئة الإعتماد الدولية بأمريكا A2LA – American Association for Laboratory طبقاً للمواصفة الدولية Accreditation ISO 17025:للعام الثالث على التوالي.

2- زيارة علمية لعدد (23) متدرب من (12) دولة إفريقيا ، وذلك ضمن برنامج التدريب الدولي للمكافحة المتكاملة والذي نظمه المركز الدولي المصري للزراعة - بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى.

3- مشاركة المعمل بالقاء محاضرة في السيمينار الأول لشبكة سلامة الغذاء الأفريقية African Food Safety Network AFoSaN برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمشاركة أكثر من 75 متخصص في سلامة الغذاء من مختلف دول القارة الأفريقية.

- الإنجازات المحلية:

1- إجتياز المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) تجديد الإعتماد السنوي للأيزو ( 17025/2017 ) من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك).

2- توقيع بروتوكول تعاون بين كل من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الاغذية والمعمل المركزي للزراعة العضوية للتعاون فى مجال فحص متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى بالمواد والمنتجات العضوية، والتدريب والتأهيل في نطاق اختصاصات كل من المعملين ضمن فعاليات يوم الزراعة العضوية المصري.

3- إدخال عدد 8 طرق جديدة لتحليل الملوثات الكيميائية والميكروبية في الأغذية والبيئة.

- العينات التي قام المعمل بتحليلها خلال شهر فبراير 2025:

- قام المعمل بتحليل أكثر من 34 ألف عينة من السلع الغذائية من الجهات الرقابية أو العملاء حيث قام بتحليل عدد عينات للصادرات من السلع الغذائية تخطت 5800 عينة، كما قام بتحليل عينات للواردات من السلع الغذائية بلغت 7000 عينة تقريبا، في حين قام المعمل بتحليل عينات سلع غذائية للعملاء بلغت أكثر من 20000عينة تقريبا بنسبة قدرت بحوالي 59% من إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها بالمعمل خلال شهر فبراير، كما تم فحص أكثر من 1200 عينة لمشروع الرصد الوطني.

- الدور العلمي والمجتمعي:

• قيام كل من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وكروب لايف مصر بتنظيم ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري العنب لمناطق السادات والنوبارية ومركز بدر تحت عنوان " أهمية متبقيات المبيدات وأثرها على إنتاج وتصدير العنب في مصر " بمشاركة الإدارة المركزية للحجر الزراعي وحضور أكثر من 70 ممثل عن شركات لإنتاج وتصدير العنب في مصر.

• المشاركة بالحضور وإلقاء محاضرة فى ورشة عمل بعنوان "المبيدات والصادرات الزراعية المصرية" والتي نظمها كل من كلية الزراعة – جامعة عين شمس ولجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة.

• المشاركة بإلقاء محاضرة في ورشة عمل بعنوان "الزيتون المستقبل المأمول ما بين المشاكل والحلول" بالتعاون مع معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية.

• الإشراف على وتحكيم رسالة ماجستير بعنوان "تقدير بعض الملوثات العضوية في البن وتقييم مخاطرها على صحة الإنسان" كلية الزراعة - جامعة الازهر.

• المشاركة فى سيمينار بعنوان “التطبيقات الحديثة لأجهزة مطياف الكتلة فى تحليل الأغذية” الخاص بشركة شيمتزو هينريش.

• المشاركة في البرنامج التدريبي لتنمية المهارات الإدارية والقانونية والمالية بالتعاون بين أكاديمية مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة والجهاز المركزي للمحاسبات.

ويأتي كل ذلك في إطار تحسين وتطوير خدمات المعمل لدعم المنتجين والمصدرين.