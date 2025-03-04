محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بمشروعات مبادرة "حياة كريمة"

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وحدة طب الأسرة بقرية الشريف التابعة لإدارة ببا الصحية، ضمن برنامجه الميداني لمتابعة انتظام ومستوى تقديم الخدمة بالوحدات والمنشآت الخدمية التي تم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق تنمية شاملة بتلك القرى بما يتواكب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة سماح أحمد جاد وكيل وزارة الصحة والسكان، محمد بكري رئيس مركز ومدينة ببا، والدكتورة سلوى خليل مدير إدارة ببا الصحية ومسؤولو الوحدة المحلية وبعض التنفيذيون المعنيون بوحدة طب الأسرة بالقرية.

واطمان المحافظ على سير العمل بالوحدة وانتظام تقديم الخدمة بالوحدة،وتواجد الأطقم الطبية والفنية، متفقدا الأقسام والعيادات المختلفة، وشملت الاستقبال، عيادة طب الأسرة، الأسنان، التطعيمات ومتابعة أطفال، متابعة الحوامل، الصيدلية، تنظيم الأسرة، غرفة المشورة،مكتب الصحة، التثقيف الصحي، غرفة العينات والملفات، معمل الدم ومعمل الطُفيليات ،وغيرها من أقسام ومكونات الوحدة.

وتفقد المحافظ غرفة الأنطمة ومراقبة الكاميرات، موجها بالمراجعة الدورية لمنظومة واشتراطات الأمن والسلامة بالوحدة التي تم إنشاؤها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية، وتعد إضافة متميزة لمنظومة الخدمات بالقرية، مُطالبا بالحفاظ عليها.

ووجه بحسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم، وتقديم الخدمات بصورة لائقة وبشكل مُستدام، وتحقيق الاستفادة من تلك المشروعات التي نفذتها الدولة، لتعزيز مستوى الخدمات والمرافق وتطوير مستوى معيشة المواطنين بتلك القرى خاصة في قطاع حيوي وخدمي مثل الصحة.

وحرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين المتواجدين داخل الوحدة، حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان، واستفسر منهم عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة واقتراحاتهم ومطالبهم بشأن تعزيز مستوى ومنظومة الخدمات بها واستدامة تقديم الخدمة الصحية بالمستوى المطلوب.