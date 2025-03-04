اليوم.. نظر قضية سفاح قليوب المتهم بذبح أبنائه الـ4

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، اليوم الثلاثاء، محاكمة سفاح قليوب المتهم بتخدير أبنائه الأربعة وذبحهم بمنطقة حلابة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة الـقليوبية.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

وكانت البداية عندما شهدت محافظة القليوبية، مذبحة مأساوية لجحود الأب عندما أقدم على التخلص من أبنائه الـ4 بقرية حلابة بدائرة مركز قليوب، وتم إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص، مدير أمن القليوبية، وجرى نقل الجثث الأربعة لمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة قليوب يفيد تلقي بلاغًا بوجود 4 جثث بإحدى القرى بدائرة المركز.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمود علام، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بقيام شخص يدعى "عبدالعظيم. س" 45 سنة، عامل بسوق العبور قام بالتخلص من أبنائه الـ4 بينهم 3 بنات أعمارهم 9 سنوات و15 سنة و18 سنة والشاب الأكبر 21 سنة.