وول ستريت جورنال: الأسواق الأمريكية ترتفع بعد دخول رسوم ترامب الجمركية حيز التنفيذ

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مع بدء سريان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك، بالإضافة إلى فرض ضريبة إضافية بنسبة 10% على الواردات من الصين.

وتوجهت العقود الآجلة للأسواق الأمريكية إلى الارتفاع بشكل عام بعد أن شهد مؤشر "إس آند بي" أسوأ يوم له في العام خلال الجلسة السابقة؛ إذ ارتفع بـ 15 نقطة أو 0.3%، وزادت عقود ناسداك 100 بـ 92 نقطة أو 0.5%، بينما صعدت عقود داو بـ 86 نقطة أو 0.2%؛ بحسب ما نشرته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

ودخلت الرسوم الجمركية على السلع القادمة من المكسيك وكندا حيز التنفيذ صباح اليوم الثلاثاء، وتشمل الرسوم 25% على جميع الواردات القادمة من المكسيك، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 10% على المنتجات غير الطاقية القادمة من كندا كما ستفرض ضريبة إضافية بنسبة 10% على الطاقة الكندية.

وكان ترامب قد صرح أمس الإثنين بأن هذه الرسوم "جاهزة" للتنفيذ، بعد أن فشلت المكسيك وكندا في تلبية مطالبه بشأن تعزيز الأمن الحدودي كما أضاف أن الصين لم تتخذ "خطوات كافية" للتعامل مع أزمة المخدرات غير المشروعة.

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن أوتاوا سترد على الرسوم الجمركية الأمريكية بفرض رسوم بنسبة 25% على سلع أمريكية بقيمة حوالي 20 مليار دولار، وأضاف أن الكنديين سيتكبدون تكلفة أعلى بسبب هذه الرسوم، مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.

من جانبها، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستفرض رسومًا إضافية بنسبة 10% إلى 15% على بعض الواردات الأمريكية ابتداءً من 10 مارس، معتبرة أن هذه الرسوم "غير مبررة وغير معقولة".

وعلى صعيد النتائج المالية، أظهرت البيانات الأخيرة تراجعًا في معنويات المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوى لها منذ 15 شهرًا، مع تخوف الأسر والشركات من تأثير الرسوم على الأسعار.

