مدغشقر: ارتفاع ضحايا إعصار "هوند" إلى 8 حالات وفاة و88 ألف متضرر

أعلن المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في مدغشقر، أن عدد ضحايا إعصار "هوند" ارتفع إلى 8 قتلى وشخص واحد في عداد المفقودين فضلا عن إصابة 88 آخرين.

وأفاد المكتب، في بيان اليوم الثلاثاء، أن عدد المتضررين من الإعصار تجاوز 88 ألف شخص معظمهم في جنوب وجنوب غرب البلاد، وأن هناك 27 ألف مُشرد بسبب الإعصار نصفهم تقريبا في منطقة "مينابي" بجنوب غرب مدغشقر.

وأضاف أن إعصار "هوند" تسبب في أضرار مادية كبيرة حيث غمرت مياه الأمطار والفيضانات 13 ألف منزل في المناطق المنكوبة ودمر 10 آلاف و305 منازل آخرين إلى جانب إغراق 6021 هكتارا من حقول الأرز.

وكان المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في مدغشقر قد أوضح في تقرير سابق أن مرور إعصار "هوند" المداري بجنوب مدغشقر أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 42 شخصا ومفقودا آخرين بالإضافة إلى أكثر من 38 ألف متضرر.

وأوضح أن المناطق المتضررة، التي تقع بشكل رئيسي في جنوب وجنوب غرب البلاد، تأثرت بشكل خاص بالرياح القوية والفيضانات يوم الجمعة الماضية بينما كان الإعصار على بعد حوالي 130 كيلومترا من السواحل الجنوبية للبلاد.

